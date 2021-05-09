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Мезенцев ответил на призыв G7 провести президентские выборы в Белоруссии

Политика
Мезенцев ответил на призыв G7 провести президентские выборы в Белоруссии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 9 мая. Призыв стран G7 провести новые президентские выборы в Белоруссии является попыткой навязать стране чужую волю. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По словам дипломата, народ республики уже ответил на подобные призывы Запада. Граждане позволили действующему президенту Александру Лукашенко продолжить работу.

«Сегодня навязывать, как России, так и Беларуси, кому бы то ни было волю одной страны, которая стремится выстраивать однополярный мир, недопустимо», — сказал Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства добавил, что принятие подобных действий будет приравниваться к предательству солдат-победителей, которые в 1945 году принесли мир Советскому Союзу и Европе.

Ранее Александр Лукашенко обратился к народу по случаю Дня Победы. По его словам, 9 Мая является священной датой для белорусов.

россия белоруссия лукашенко мезенцев
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