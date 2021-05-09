Представители немецкой Левой партии посетили московский парад Победы

Москва, 9 мая. Депутат от Левой партии ФРГ (Die Linke) Дитер Дэми и пресс-секретарь политсилы Михаэль Шлик приняли участие в параде Победы 9 Мая в Москве.

Шлик сказал журналистам РИА Новости, что старается приезжать в российскую столицу на День Победы каждый год.

«Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно», — сказал Шлик.

Дэм в свою очередь заявил, что ему нравятся звуки военной техники. Лязганье гусениц танков и шум военных истребителей действуют «освобождающе», сказал депутат бундестага.

Ранее сообщалось, что в связи с праздником в Екатеринбурге впервые провели выставку авиатехники.