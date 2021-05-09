Португалец Витория достиг соглашения со «Спартаком» и подыскивает жилье в Москве

Москва, 9 мая. Руй Витория согласовал детали контракта со столичным «Спартаком» и занялся поиском жилья.

Московский «Спартак» достиг договоренности с 51-летним португальским тренером Руем Виторией, который придет на смену Доменико Тедеско. Об этом журналистам «Матч ТВ» рассказал информированный источник. По данным телеканала, тренер уже обратился за помощью в поиске жилья в Москве к спартаковским менеджерам.

Под руководством Витории «Бенфика» дважды подряд выигрывала чемпионат Португалии. Кроме того, специалист работал в клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория» и команде «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что два футболиста могут покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно. Оба игрока не выступают за основной состав команды в этом сезоне.