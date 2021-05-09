Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 19:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:43
Общество
Сотрудник ДПС взял юного москвича на руки, чтобы показать военную технику
19:39
Шоу-бизнес
Валерия поддержала сына и невестку после критики их поздравления с Днем Победы
19:38
Общество
Российский «Бессмертный полк» до глубины души поразил блогера из США
19:38
Общество
Три внешних признака могут указывать на рак кожи
19:37
Экономика
Китайский конкурент Tesla планирует наладить поставки электрокаров в Европу
19:35
Общество
Составлен топ самых опасных домашних кошек
19:33
Армия
Главком ВМФ РФ поздравил военных моряков с Днем Победы
19:32
Шоу-бизнес
Рэпер Потап закатил на свой юбилей мармеладную вечеринку
19:32
Общество
Иностранцы поделились впечатлениями от «Блокадной книги»
19:32
Политика
Украинка расплакалась в прямом эфире из-за попыток властей «стереть» память о войне
19:31
Общество
Волгоградцы отпраздновали День Победы световым шоу на Мамаевом кургане
19:31
Весь мир
Иракские спецслужбы предотвратили диверсию на нефтяной скважине в Киркуке
19:28
Общество
Инспекторы ДПС из Воронежа провели автомобиль с роженицей до больницы сквозь пробки
19:27
Происшествия
Президент Афганистана Гани объявил траур по жертвам взрыва в Кабуле
19:24
Технологии
Впервые удалось взломать беспроводную метку Apple AirTag
19:24
Общество
Волонтеры спели фронтовые песни под окнами ветеранов в Калининградской области
19:20
Происшествия
Водитель «Газели» погиб в аварии с иномаркой под Новочеркасском
19:19
Экономика
Экономисты предрекают российскому авторынку снижение продаж
19:19
Армия
Российские миротворцы в Карабахе провели праздничный митинг по случаю Дня Победы
19:19
Общество
Российские дипломаты исполнили песню «Катюша». События дня
Все новости

Иракские спецслужбы предотвратили диверсию на нефтяной скважине в Киркуке

Весь мир
Иракские спецслужбы предотвратили диверсию на нефтяной скважине в Киркуке
Федеральное агентство новостей  /  Авдал Доски

Сотрудники иракских служб безопасности смогли предотвратить диверсию на нефтяной скважине на северо-западе провинции Киркук, сообщает издание Shafaq News.

Неизвестные боевики заложили взрывчатку возле одной из скважин месторождения Бай-Хасан. По данным источника в местных правоохранительных органах, сотрудники силового ведомства успешно обезвредили бомбу.

Оборудование для нефтедобычи и люди в результате этой операции не пострадали.

Месторождение Бай-Хасан становится целью боевиков уже не в первый раз. Ранее 5 мая там были подорваны две скважины (№183 и №177). Во взрыве погибли и были ранены несколько человек из обслуживающего персонала. Разгорелся сильный пожар, на тушение которого потребовалось несколько часов.

Спустя сутки в Сети появилась информация о том, что инциденту может быть причастна группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Радикальные исламисты взяли на себя ответственность за атаку и опубликовали фотографии, на которых запечатлен боевик, предположительно устанавливающий на месторождении взрывное устройство. Примечательно, что всего за день до этого иракские власти сообщили об успешном предотвращении готовившихся группировкой терактов.

После этого власти страны объявили об усилении охраны объектов промышленности в провинции Киркук и активизировали проверки скважин, что в этот раз позволило избежать трагических последствий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

нефть ирак скважина взрывное устройство
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 293083 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 237997 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 179783 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 139799 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 91739 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Весь мир / Иракские спецслужбы предотвратили диверсию на нефтяной скважине в Киркуке
Рейтинг@Mail.ru