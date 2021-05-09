Иракские спецслужбы предотвратили диверсию на нефтяной скважине в Киркуке

Сотрудники иракских служб безопасности смогли предотвратить диверсию на нефтяной скважине на северо-западе провинции Киркук, сообщает издание Shafaq News.

Неизвестные боевики заложили взрывчатку возле одной из скважин месторождения Бай-Хасан. По данным источника в местных правоохранительных органах, сотрудники силового ведомства успешно обезвредили бомбу.

Оборудование для нефтедобычи и люди в результате этой операции не пострадали.

Месторождение Бай-Хасан становится целью боевиков уже не в первый раз. Ранее 5 мая там были подорваны две скважины (№183 и №177). Во взрыве погибли и были ранены несколько человек из обслуживающего персонала. Разгорелся сильный пожар, на тушение которого потребовалось несколько часов.

The Islamic State (IS) terror group attacked an oil field in Iraq's Kirkuk province, killing two security members and blowing up two oil wells, a government statement said.#Iraq #iraqblast #IslamicState #terrorgrouphttps://t.co/UKOf6f6xvG — The Newsmen (@the_newsmen) May 6, 2021

Спустя сутки в Сети появилась информация о том, что инциденту может быть причастна группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Радикальные исламисты взяли на себя ответственность за атаку и опубликовали фотографии, на которых запечатлен боевик, предположительно устанавливающий на месторождении взрывное устройство. Примечательно, что всего за день до этого иракские власти сообщили об успешном предотвращении готовившихся группировкой терактов.

#Iraq #Kirkuk: ISIS fighter emplacing an IED on a well on the Bai Hassan Oil Field. Fighter has a (normal) AKMS rifle but I'm more interested in the IED- it looks to me like one of IS' semi-standardised charges, which can be used for IEDs, Suicide Belts, etc. pic.twitter.com/msbnhhY8v1 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) May 6, 2021

После этого власти страны объявили об усилении охраны объектов промышленности в провинции Киркук и активизировали проверки скважин, что в этот раз позволило избежать трагических последствий.

1 Организация запрещена на территории РФ.