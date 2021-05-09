Алексей Панин прогулялся без трусов по улицам испанского города

Барселона, 9 мая. Скандально известный российский актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. На радостях звезда «Жмурок» снял трусы и прогулялся по городу, в чем мать родила.

Летом прошлого года любитель эпатажа Панин «сбежал» в свободную Испанию. С первых дней он был восхищен толерантностью испанского общества. Одним из любимых мест артиста в небольшом курортном городке стал, конечно же, нудистский пляж. Он регулярно публиковал снимки в своем Instagram-аккаунте, на которых позирует голым на фоне живописного морского пейзажа.

Однако пару дней назад Панин получил вид на жительство в Испании и решил, что скрывать ему больше нечего. На радостях он снял трусы прямо на городской парковке в Терревьехе. Всем «непонимающим» он объяснил, что именно так и представляет себе свободу. По его словам, ходить без трусов в Испании — обычное дело.

«В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут, как хотят. Никто не говорит: «Здесь же дети!» Дети тоже голые. Все счастливы!» – написал Панин в Instagram-аккаунте.

Подписчики артиста тут же поделились на два лагеря. Одни назвали раскрепощенного Панина «смельчаком». Другие же высмеяли слова звезды и удивились, почему испанцы вдруг массово начали ходить голышом.

Алексей Панин в Испании стал приучать свою дочь Анну к воровству. В личном блоге актера недавно появилось неоднозначное видео. Артист запечатлел подростка в момент совершения незаконного поступка.