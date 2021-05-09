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Настасья Самбурская взбудоражила фанатов в платье с глубоким декольте

Шоу-бизнес
Настасья Самбурская взбудоражила фанатов в платье с глубоким декольте
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 мая. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram отпускное фото, на котором во всей красе продемонстрировала аппетитные формы.

Актриса решила сделать перерыв и отправиться на отдых к морскому побережью. Из-за закрытых границ у нее было мало вариантов, куда можно поехать в отпуск, поэтому вслед за своими коллегами она полетела на Мальдивские острова. Компанию звезде «Универа» составила ее подруга, модель Мария Миногарова.

Самбурская не успевает менять купальники на райском курорте. А недавно взбудоражила поклонников, представ на одном из снимков в лавандовом платье с глубоким декольте. Знаменитость хотела показать, как сильно сгорел ее нос за пару дней под палящим солнцем, однако внимание фанатов было приковано к другой части тела.

«У меня сгорел нос, а у вас что новенького?» — поинтересовалась у своих подписчиков Самбурская.

Фолловеры, особенно мужская часть аудитории, бурно отреагировали на фото актрисы. Особого внимания удостоилась внушительная грудь звезды. В комментариях артистку просто осыпали комплиментами.

«Как на фото пристально ни смотрел, до носа не дошел»;

«Честно говоря, с таким шикарным декольте обгоревший нос выходит на второй план»;

«В таком платье мало кто на нос внимание обратит, все на декольте залипают», — написали поклонники.

На Мальдивах отдыхает и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова. Недавно она опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото с островов, на котором продемонстрировала растяжку. Однако не все фанаты оценили акробатический этюд.

актриса самбурская фигура
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