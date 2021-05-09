Запасы крупнейших нефтяных компаний мира могут иссякнуть через 15 лет

Осло, 9 мая. Доказанные запасы нефти группы крупнейших компаний отрасли под названием Big Oil могут закончиться меньше чем через 15 лет, говорится в отчете Rystad Energy.

По данным аналитиков, запасы сырья Big Oil, куда входят ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Chevron, Total и Eni, сокращаются с угрожающей скоростью, причем объемы добычи не замещаются новыми месторождениями.

Подсчеты Rystad Energy свидетельствуют, что в 2020 году потери Big Oil составили 15% от имеющихся запасов. Если компании в течение ближайших лет не разведают новые месторождения и не нарастят свои запасы, то потеряют всю имеющуюся нефть. Однако эта задача становится все более сложной, так как инвестиции в поиск сырья сокращаются, а эффективность разведки тоже снижается. Уменьшение доказанных запасов может создать серьезные проблемы для мирового рынка нефти.

Эксперты финансового рынка ранее оценили влияние котировок нефти на акции добывающих компаний. По их мнению, стоимость черного золота в ближайшее время не претерпит серьезных изменений, так как основная фаза восстановления баланса завершена.