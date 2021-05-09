В ЛНР развернули георгиевскую ленту длиной в 300 метров

Киев, 9 мая. Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули в Славяносербском районе Луганской Народной Республики.

Инициатор акции, руководитель владимирского отделения «Боевого братства» Валерий Малышев подтвердил, что длина ленты составляет 300 метров, а ее ширина — семь с половиной метров, передает РИА Новости.

По его словам, георгиевская лента была сшита в Москве, после чего ее впервые развернули в Смоленске в 2020 году, а потом и по всей России.

В Славяносербском районе ЛНР ленту растянули возле памятника комбату Александру Еременко, мемориал был создан по мотивам знаменитой фотографии «Комбат». Известно, что Еременко совершил свой подвиг именно в этих местах.

Отмечается, что в акции принимали участие активисты патриотических клубов и движения «Мир Луганщины», а накануне эта же лента была развернута у мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике.

Ранее в ЛНР прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.