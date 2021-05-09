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Глава ЦАР и представители Чада обсудили развитие отношений после смерти Деби

Весь мир
Глава ЦАР и представители Чада обсудили развитие отношений после смерти Деби
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 9 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял делегацию из Чада. Об этом сообщило правительство страны в официальном Facebook-аккаунте.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REÇU EN AUDIENCE UNE DELEGATION DU TCHAD Le Président de la République Son Excellence...

Опубликовано La Renaissance Суббота, 8 мая 2021 г.

«Глава ЦАР утром принял группу представителей Чада во Дворце Возрождения», — говорится в заявлении.

Делегацию из соседней республики возглавил заместитель руководителя переходного военного совета Абдель Карим Идрис Деби. Туадера обсудил с ним развитие двустороннего сотрудничества. Однако основной темой стала ситуация, которая складывается в регионе после смерти чадского лидера Идриса Деби.

Президент Чада погиб 20 апреля. Он отправился на передовую, где армия сражалась с военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде». Деби получил тяжелое ранение, от которого скончался в столичной больнице.

После его смерти в республике приостановили действие конституции, распустили правительство и национальную ассамблею. Власть передали военному совету, который возглавил сын Деби — Махамат.

Обстановка, которая складывается в Чаде, представляет опасность для ЦАР. Страны имеют общую границу, через которую могут прорваться преступные элементы. Однако вооруженные силы (FACA) заранее предупредили, что контролируют рубежи и готовы отразить любую атаку извне.

Некоторые эксперты считают, что за убийством Деби стоит Франция, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе. Кризисы и упадок, которые переживала ЦАР, позволяли Парижу контролировать республику.

Однако приход Туадера к власти и его тесное сотрудничество с Россией разрушило планы бывшей метрополии. Инструкторы из РФ, которых пригласили власти страны, подготовили FACA, что позволило военнослужащим разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир и стабильность.

цар туадера чад
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