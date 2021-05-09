Финляндия планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией

Хельсинки, 9 мая. Правительство Финляндии рассматривает возможность восстановить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу, который стартует в июне.

Поезда из Хельсинки в Санкт-Петербург могут быть запущены к середине июня. Окончательное решение по данному вопросу финский кабмин примет 12 мая, пишет РИА Новости.

К поездкам допустят только некоторые категории путешественников. На сегодняшний день перемещение туристов между двумя странами ограничено с обеих сторон из-за коронавируса.

Финское генконсульство в Северной столице 4 мая объявило, что не намерено продлевать и бесплатно менять сгоревшие в пандемию визы россиян. Там пояснили, что такие возможности не предусмотрены кодексом Шенгенского соглашения.