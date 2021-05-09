Четыре машины из автопробега устроили массовое ДТП в Саратове

Саратов, 9 мая. В Заводском районе произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу четыре автомобиля. Одна из пассажирок была госпитализирована. Машины были участниками автопробега в честь Дня Победы.

«Проезжал мимо места аварии, около четырех часов дня там еще работали сотрудники ГИБДД. Если честно, не очень понятно, как водители там умудрились друг друга ударить, вроде автомобили гуськом друг за другом ехали. Кто-то неудачно затормозил, наверное. Но на дороге всякое бывает, что и говорить», — рассказал корреспонденту ФАН свидетель происшествия Валерий Г.

Ранее саратовские пожарные в День Победы спасли кафе «Берлин» от огня. В тушении также принимали участие две единицы техники.