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Посол РФ поддержал усилия главы ЦАР по запуску общенационального диалога

Весь мир
Посол РФ поддержал усилия главы ЦАР по запуску общенационального диалога
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 9 мая. Посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко встретился с президентом Фостен-Арканжем Туадера. Об этом сообщило российское представительство на официальной странице в социальной сети Facebook.

???????????????? Au cours d’un entretien avec le Président centrafricain M. Faustin Archange Touadéra l’Ambassadeur de Russie M....

Опубликовано Ambassade de la Federation de Russie en République Centrafricaine Суббота, 8 мая 2021 г.

Одной из основных тем беседы стали поставки вооружения в ЦАР со стороны России. Дипломат рассказал, что в скором времени прибудет очередная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооруженных сил (FACA).

Титоренко отметил, что Москва не собирается прекращать военное сотрудничество с республикой.

«Российские инструкторы останутся в ЦАР до тех пор, пока боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и остальных бандитов не ликвидируют окончательно. Москва окажет помощь в подготовке квалифицированных кадров для FACA, включая обучение в высших военных учебных заведениях России», — подчеркнул посол.

Однако партнерство двух стран не ограничивается военной сферой. Политики обсудили создание правовой базы для торгово-экономических отношений. Россия и Центральноафриканская Республика уже близки к подписанию соглашений в четырех областях. Переговоры проходят успешно, а их завершение станет началом реализации ряда проектов.

Российский диппредставитель отметил работу Туадера по объединению страны:

«Посол поддержал усилия президента и правительства в деле национального применения и установления мира».

Глава ЦАР в свою очередь поздравил весь российский народ с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Владимир Титоренко встретился с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Они обсуждали попытки других государств подорвать авторитет России в ЦАР. Дипломаты осудили безосновательную критику французского издания RFI в адрес специалистов из России, которые поддержали FACA в борьбе с CPC.

титоренко цар туадера
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