Посол РФ поддержал усилия главы ЦАР по запуску общенационального диалога

Банги, 9 мая. Посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко встретился с президентом Фостен-Арканжем Туадера. Об этом сообщило российское представительство на официальной странице в социальной сети Facebook.

Одной из основных тем беседы стали поставки вооружения в ЦАР со стороны России. Дипломат рассказал, что в скором времени прибудет очередная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооруженных сил (FACA).

Титоренко отметил, что Москва не собирается прекращать военное сотрудничество с республикой.

«Российские инструкторы останутся в ЦАР до тех пор, пока боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и остальных бандитов не ликвидируют окончательно. Москва окажет помощь в подготовке квалифицированных кадров для FACA, включая обучение в высших военных учебных заведениях России», — подчеркнул посол.

Однако партнерство двух стран не ограничивается военной сферой. Политики обсудили создание правовой базы для торгово-экономических отношений. Россия и Центральноафриканская Республика уже близки к подписанию соглашений в четырех областях. Переговоры проходят успешно, а их завершение станет началом реализации ряда проектов.

Российский диппредставитель отметил работу Туадера по объединению страны:

«Посол поддержал усилия президента и правительства в деле национального применения и установления мира».

Глава ЦАР в свою очередь поздравил весь российский народ с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Владимир Титоренко встретился с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Они обсуждали попытки других государств подорвать авторитет России в ЦАР. Дипломаты осудили безосновательную критику французского издания RFI в адрес специалистов из России, которые поддержали FACA в борьбе с CPC.