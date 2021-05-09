Президент Франции открыл конференцию о будущем Европы

Страсбург, 9 мая. Социальное развитие станет главным фактором для Евросоюза на ближайшие десятилетия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства 9 мая в Страсбурге выступил на открытии проекта «Конференция о будущем Европы». В ходе доклада он заявил, что европейская модель социальной защиты сумела выстоять в период санитарного кризиса. Страны совместными усилиями построили вакцинную кампанию.

Макрон подчеркнул, что Европа должна стать не только «большим рынком», но и производителем. В связи с этим президент Франции заявил о необходимости инвестировать в инновации, по темпам которых Европа отстает от Китая и США. Кроме того, он призвал вернуться к большим проектам по исследованию космоса и Мирового океана.

Ранее Эммануэль Макрон рассказал, что страны Евросоюза рассмотрят политику в отношении России и Brexit на саммите 25 мая.