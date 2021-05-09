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Выставочная ярмарка Turkish Expo пройдет в Ливии в конце мая

Весь мир
Выставочная ярмарка Turkish Expo пройдет в Ливии в конце мая
pixabay.com/PD  / 

Турция и Ливии договорились о проведении строительной ярмарки Turkish Expo для привлечения инвестиций и международных корпораций для восстановления разрушенной инфраструктуры страны в результате десятилетнего кризиса.

Организаторами выступили компания ICF FAIRS & ORG из Анкары и Федерация Ливийских торгово-промышленных палат. Мероприятие состоится в выставочном центре Триполи с 29 по 31 мая.

Более 50 турецких строительных фирм уже подали заявки на участие в ярмарке с целью заполучить как можно больше проектов по реконструкции населенных пунктов. Выставку также посетят высокопоставленные государственные чиновники, бизнесмены и инвесторы. О появлении представителей корпораций других стран на мероприятии пока не сообщается.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба накануне подписал ряд документов по созданию двух суверенных фондов для восстановления городов Бенгази, Дерна и южного Триполи. Каждая некоммерческая организация получит юридическое лицо и независимую финансовую ответственность, отчитываясь перед советом министров.

«Правительство выделило миллиард ливийских динаров в фонд реконструкции южного Триполи и полтора млрд в фонд реконструкции Бенгази и Дарны», — говорится в сообщении кабмина.

Премьер во время выступления перед национальным телевидением в очередной раз призвал международные строительные компании вернутся в Ливию для реализации проектов по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Аналогичное заявление он делал во время визита в Россию.

Поездка в Москву

В середине апреля ливийская делегация, которую возглавил Абд аль-Хамид Дабиба, посетила столицу РФ. Он пообщался с президентом России Владимиром Путиным, коллегой Михаилом Мишустиным, секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым и другими высокопоставленными политиками.

Премьер-министр также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Они обсудили мирное урегулирование в североафриканском государстве, которому поспособствовала Москва, а также налаживание дипломатических связей.

Абд аль-Хамид Дабиба через МИД РФ призвал российские строительные компании принять участие в восстановлении разрушенных городов Ливии.

«Мы обращаемся за помощью во всем. Россия — это большое и великое государство, которое обладает огромным опытом во всех областях. Через вас мы говорим с организациями, работающими в нашей стране», — сказал он.

В завершение встречи он пригласил Сергея Лаврова посетить Триполи. Дата его поездки на стадии обсуждения.

Возвращение трудовых мигрантов

Спустя пару дней, 20 апреля, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули прибыл в столицу Ливии с рабочим визитом. По итогам встречи с Абд аль-Хамидом Дабибой они подписали ряд документов о развитии двусторонних отношений между странами, включая запуск потока египетских разнорабочих в североафриканское государство.

По оценкам экспертов, к 2024 году число гастарбайтеров в Ливии может увеличится до двух миллионов человек.

«Триполи и другие города страны являются основным местом заработка трудовых мигрантов, приезжающих из сельских районов для работы в области строительства и ремесел», — заявил Мадбули.

россия турция ливия строительство turkish expo
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