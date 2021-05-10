Сурдопереводчики поздравили с Днем Победы потерявших слух детей войны

Ростов-на-Дону, 9 мая. Донские дактилологи «Службы-112» исполнили песню «День Победы» на языке жестов для детей войны — членов областного общества глухих, сообщили в правительстве Ростовской области.

9 мая операторы областной «Службы-112» впервые опробовали новый сервис для видеокоммуникации. Накануне праздника, совместно с ростовским отделением Всероссийского общества глухих, операторы записали клип с песней «День Победы» на жестовом языке и показали его по видеосвязи своим подопечным.

Первой поздравление получила жительница Аксайского района, Александра Долгая, которая в 1942 году заболела тифом и лишилась слуха.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для Александры Николаевны «День Победы» — большой и важный праздник, подаривший жизнь не только ей, но и ее большой семье.

Инициатором поздравлений нового формата выступил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Он пояснил, что областная «Служба-112» постоянно совершенствуется, расширяя круг возможностей по оказанию помощи жителям региона.

Ранее корреспондент ФАН рассказал, как на Театральной площади Ростова прошел парад Победы. Открывал мероприятие женский парадный расчет, за которым проследовали другие части ЮВО.