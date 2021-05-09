Застройщики нашли альтернативу дорогому жилью в Сочи

Сочи, 9 мая. Строительные компании нашли замену дорогому жилью в Сочи. Речь идет о квартирах небольшой площади, которые стали все чаще предлагать покупателям недвижимости.

Как рассказал профессор экономического факультета РУДН Владимир Пизенгольц, в последнее время в Сочи выросло число предложений о продаже студий площадью 18–20 квадратных метров и однокомнатных квартир до 32 «квадратов». По его словам, небольшие квартиры вполне годятся для проживания на неполный год.

«Если нужна квартира большей площадью, нормальной практикой стало покупать несколько студий с целью дальнейшего их объединения», — рассказал директор центра недвижимости и ипотеки компании «Этажи» в Сочи Павел Быков, которого цитирует «Газета.Ru».

За последний год стоимость квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи поднялась на 25%, до 165 тысяч рублей. В среднем новая квартира в городе-курорте стоит около 9,8 млн рублей, и это на 20% выше, чем в 2020 году.

Рост цен на вторичном рынке жилья Сочи немного отстает — квадратный метр стоит 151 тысячу рублей. За год его стоимость выросла на 17%. Стандартная квартира в городе продается за 9,3 млн рублей.

Помимо этого, в Сочи стремительно растет стоимость аренды жилья. По данным ЦИАН, снять квартиру на черноморском курорте стало дороже на 40%.