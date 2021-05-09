Между Сочи и Апатитами откроется прямое авиасообщение

Москва, 9 мая. Компания «Северсталь» откроет прямое авиасообщение между Сочи и Апатитами, сообщили сотрудники аэропорта Хибины.

Пассажиры смогут воспользоваться прямым рейсом с 15 июня. Самолеты будут курсировать по данному маршруту до 28 сентября. Полеты в Сочи начнут осуществлять по вторникам. Также россияне смогут отправиться из апатитского аэропорта Хибины в Анапу. Перевозки будут осуществляться по средам с 16 июня, говорится на сайте воздушной гавани.

Российские авиаперевозчики запускают прямые рейсы не только внутри страны, но и за границу. Самолеты лоукостера «Победа» начнут летать на Кипр из Екатеринбурга, Перми и Казани, сообщили в пресс-службе компании. На официальном портале «России» уже открылась продажа билетов.