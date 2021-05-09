Полиция Дубая задержала британца, которого Интерпол искал 8 лет

Абу-Даби, 9 мая. В Объединенных Арабских Эмиратах задержан британец, который находился в розыске в течение 8 лет. Об этом сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Michael Paul Moogan – one of the UK’s most wanted fugitives who had been on the run for eight years for his alleged role in an international drug trafficking plot – has been arrested in Dubai as a result of joint working with @DubaiPoliceHQ. Full story: https://t.co/vbOCQA7I9G pic.twitter.com/fhHtVI5Ryc — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 9, 2021

Гражданин Великобритании Майкл Пол Муган был задержан после запроса Интерпола, который обвиняет его в участии в международной схеме незаконного оборота наркотиков.

«35-летний Муган из Ливерпуля находился в бегах после рейда в кафе в Роттердаме в 2013 году, прошедшего в рамках серии спецопераций в Великобритании и Нидерландах», — говорится в сообщении пресс-службы NCA.

Во время того рейда полиции удалось задержать лишь 71-летнего жителя Манчестера Роберта Гамильтона. В 2014 году суд приговорил манчестерца к восьми годам лишения свободы.

Michael Paul Moogan

Moogan, from Liverpool, is believed to be linked to a Rotterdam café raided in 2013 as part of a series of coordinated strikes in the UK and the Netherlands.https://t.co/2Up8uETkVg — Police Wanted UK (@PoliceWantedUK) November 7, 2019

Следователи установили, что жители Великобритании курировали Café de Ketel, в котором встречались торговцы наркотиками для переговоров с представителями наркокартелей. Попасть туда можно было только через систему «приглашений для своих».

Побег в Дубай

После провалившейся попытки ареста Муган воспользовался поддельными документами и оказался в Объединенных Арабских Эмиратах. Он осторожно передвигался по улицам, избегая камер видеонаблюдения и возможной слежки.

Для розыска британца полиция использовала новейшие детективные методы, в числе которых упоминаются услуги центра анализа криминальных данных. 21 апреля полиция задержала ливерпульца в Дубае.

«Этот арест является результатом многолетнего расследования с участием ряда партнеров в Великобритании, Европе и на Ближнем Востоке», — заявила пресс-служба NCA.

Обстоятельства задержания не афишируются. Где скрывался Майкл Пол Муган все эти восемь лет, также не сообщается.