Фигурист Алексей Ягудин показал свою бабушку, которая пережила блокаду Ленинграда

Москва, 9 мая. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил россиян с 76-й годовщиной Великой Победы и в честь праздника показал фото бабушки, пережившей блокаду Ленинграда.

Прославленный фигурист вслед за другими звездами шоу-бизнеса рассказал, какой отпечаток на их семье оставила Великая Отечественная война. На своей странице в Instagram Ягудин опубликовал снимок бабушки Блохиной Марии Сергеевны. Она своими глазами видела ужасы блокады, во время которой потеряла всех близких.

«Светлого и чистого всем неба над головой… Помним», — написал спортсмен.

На черно-белом снимке бабушка Ягудина предстала уже довольно пожилым, однако сохранившим удивительное очарование и жизнерадостность человеком. Подписчики фигуриста поблагодарили его за семейное фото и признались, что поражены красотой Марии Сергеевны.

«Какое светлое лицо. С Днем Победы!»; «Тяжелейшие годы пережили. И какие теплые, добрые глаза!»; «Спасибо нашим бабушкам и дедушкам, и всем, всем, всем, кто подарил нам мир», — написали в комментариях.

О своей бабушке в годы Великой Отечественной войны рассказала и актриса Наталья Антонова. Родственница звезды ушла на фронт в 18 лет и до конца войны была старшиной медицинской службы армейского полевого госпиталя.