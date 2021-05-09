Путин изменил свое традиционное выступление на Дне Победы

Москва, 9 мая. Журналисты заметили разницу в выступлениях президента РФ Владимира Путина в честь Дня Победы. В этом году в его речи отметили четыре особенности.

Первым отличием является то, что выступление Путина в 2021 году было самым длинным за все время. Однако изменился не только формат речи, но и риторика. К примеру, в 2015 году Путин поблагодарил другие государства за вклад в Победу. В текущем году он акцентировал внимание на том, что Советский Союз в одиночку противостоял немецкой агрессии.

Во время прошлых выступлений президент РФ говорил об одном вызове, который стоит перед мировым сообществом. Однако в 2021 году глава государства указал на множество проблем. Кроме того, российский лидер заявил о планах отстаивать национальные интересы. Хотя в предыдущих выступлениях говорил о готовности к международному сотрудничеству.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков рассказал, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы.