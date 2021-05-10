Вирусолог Аграновский указал на просчет в «щедрой» инициативе США

Инициатива США по отмене патентов на вакцины от COVID-19 больше похожа на обычный популизм и вряд ли принесет реальную пользу. Таким мнением поделился в беседе с ФАН доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал новость о том, что, по заявлению торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай, Вашингтон выступает за отмену патентов на вакцины от COVID-19. Утверждается, что такой шаг откроет жителям бедных стран по всему миру доступ к столь востребованным сегодня препаратам.

«Возможно, у меня недостаточно необходимых сведений, но я не понимаю, как это поможет. Это скорее похоже на правильный жест, чем на то, что действительно сработает», — сообщил доктор биологических наук.

Алексей Аграновский отметил, что, помимо правовых аспектов, есть и не менее серьезные технологические тонкости.

«Страны, которые могут производить вакцины (по лицензии или без), можно пересчитать на пальцах одной руки. Что толку условному Берегу Слоновой Кости от того, что он получает право создавать подобное средство. Кто там наладит все это производство? Необходимо иметь мощности и специалистов с соответствующей квалификацией», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

В завершение он добавил, что не считает данную инициативу попыткой получить доступ к точному составу российских вакцин от коронавируса.

«Спутник V» по ряду параметров оказался достаточно выигрышной вакциной в сравнении, например, с AstraZeneca. Я не думаю, что состав нашего препарата сильно засекречен. Принципиальные вещи — что это такое и как сделано — были опубликованы в журнале The Lancet. Я думаю, смысл подобных заявлений в том, чтобы показать: «Мы готовы всем помочь, но не хотим для этого сильно тратиться», — подытожил вирусолог.

Ранее Алексей Аграновский поддержал заявление Роспотребнадзора о том, что гигиена рук помогает защитить себя и своих близких от различного рода инфекционных заболеваний.