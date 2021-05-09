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Пользователи Сети из Китая указали на желание США установить мировое господство

Политика
Пользователи Сети из Китая указали на желание США установить мировое господство
Федеральное агентство новостей

Пекин, 9 мая. Соединенные Штаты не хотят мира. Им необходимо господство на планете. К такому выводу пришел известный политический обозреватель и колумнист китайского издания Алекс Ло.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен недавно заявил, что Китай якобы действует все более агрессивно на международном уровне. До этого дипломат говорил аналогичные вещи о России и Иране.

Однако во всех упомянутых случаях именно Белый дом проявляет агрессивную политику, которая равноценна экзистенциальным угрозам для этих стран. Примеры американской агрессии слишком очевидны, чтобы их отрицать.

«Америка не хочет мира, она хочет только господства в этом мире», — написал Алекс Ло.

Читатели китайского издания обратили внимание, что политический обозреватель оказался во многом прав насчет действий Вашингтона.

«Алекс Ло, как всегда, попал в точку. Америка использует все средства и действует всеми правдами и неправдами, чтобы сохранить свою гегемонию над остальным миром», — считает пользователь David S.

Юзер под ником Ticket W. считает, что американские иллюзии пора остановить и заставить Соединенные Штаты посмотреть в лицо реальности. Еще один комментатор заметил, что Белый дом прикрывается правами человека, чтобы установить свое господство.

«Америка присвоила себе право быть полицейским для всего мира. И провозглашать везде верховенство так называемых прав человека», — считает читатель Adam B.

Как стало известно ранее, китайские аналитики назвали кошмаром для США конфликт с Россией и КНР.

сша китай иран блинкен
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