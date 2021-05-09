Немецкий депутат прилетел в Москву для вакцинации «Спутником V»

Москва, 9 мая. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в российскую столицу, чтобы привиться разработкой центра имени Гамалеи — «Спутником V».

Дэм подчеркнул, что не боится вакцинироваться российским препаратом. Недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами, считает депутат бундестага от Левой партии. Выбор в пользу российского препарата он принял, так как это «более классическая, векторная вакцина».

«Я занимался медициной и психологией, я знаю, что для нашей иммунной системы лучше классические векторные вакцины, чем современные. В этом смысле «Спутник» лучше, чем AstraZeneca», — подчеркнул Дитер Дэм.

«Спутник V» — это первый препарат от COVID-19 в РФ. Его безопасность доказана множеством исследований, в том числе и за рубежом. Многие страны готовы принимать граждан, привитых «Спутником V». Среди них и Кипр. Привитым туристам не придется сдавать тест на COVID-19.