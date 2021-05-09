Нарушителям выборов в Алжире дадут тюремный срок

Алжир, 9 мая. Законодательная база для проведения парламентских выборов предусматривает наказание нарушителям избирательного процесса в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Согласно документу, представленному министром юстиции Белкасемом Зегмати на заседании кабмина, любому, кто попытается сорвать голосование или нарушит процедуру его проведения, грозит тюремный срок.

«Закон о выборах определяет наказания за уничтожение урн для голосования, которые предусматривают 10 лет лишения свободы и 20 лет лишения свободы в случае, если это будет сопровождаться беспорядками и насилием», — пояснил адвокат Садык Мухус.

Эта мера призвана предотвратить повторение злоупотреблений, имевших место на президентских выборах и конституционном референдуме.

Во время последнего голосования за лидера страны 12 декабря 2019 года и референдума по конституции 1 ноября 2020 года на нескольких избирательных участках в вилайетах Тизи-Узу, Буира, Беджая и Бумердес фиксировались случаи саботажа и вредительства.

Наказание, предложенное министром юстиции, необходимо для ограничения нарушений, совершаемых одними лицами с целью лишения права других во время избирательного процесса, считает лидер партии «Аль-Фаджр аль-джадид» («Новая заря») Халим бен Баибиш. Кража голосов на выборах, по его словам, это неприемлемо с религиозной, моральной и политической точек зрения и несовместимо с принципами демократии.