Наследный принц Марокко отпраздновал восемнадцатилетие

Рабат, 9 мая. Король Марокко Мухаммед VI и принцесса Лалла Сальма скромно отпраздновали 18-летие сына, принца Мулая эль-Хасана.

Пандемия COVID-19 вынудила их отказаться от публичных мероприятий, но граждане все равно поздравили его с днем рождения и пожелали здоровья.

Наследник престола

Мулай эль-Хасан родился 8 мая 2003 года. Его назвали в честь деда, покойного короля Хасана II.

Впервые наследник престола привлек внимание общественности в 2014 году, когда начал активно участвовать в королевской деятельности. В 11 лет он выехал за рубеж вместе с отцом на званый ужин в Тунис. В президентском дворце Карфагена Монсеф Марзуки вручил ему награду «Орден Республики».

Спустя три года Мулай эль-Хасан становится самым молодым участником саммита One Planet во Франции. В 2018 году он выступает в качестве представителя семьи на церемониях открытия и закрытия Гран-при короля Мохаммеда VI и Международной сельскохозяйственной выставки (СИАМ).

Prt Scr Twitter.com - @naekvatoremsk /

В 16 лет принц активно выступает в Рабате. Он посещает церемонию запуска нового порта Танжер Мед II — одного из главных торговых путей страны и жизненно важного актива для Средиземноморья.

В августе 2019 года Мулай эль-Хасан по приказу короля принимает во Дворце Хотес детей, участвующих в 12-м выпуске летних лагерей Аль-Кудс, организованных Агентством Байт Мал Аль-Кудс Ачариф.

Спустя месяц наследник престола отправляется в Париж для участия в похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака, которые состоялись в церкви Сен-Сюльпис. В тот же день его приглашают в Елисейский дворец на официальный обед с Эммануэлем Макроном, действующим главой государства.

Поддержка народа

В 2020-м Мулай Эль-Хасан получил степень международного бакалавра в области экономики и социальных наук и поступил в филиал Политехнического университета Мухаммеда VI в Бен-Герире на факультет государственного управления.

Принц свободно владеет четырьмя языками: арабский, французский, английский и испанский. За последние шесть лет активного участия в политической и социальной жизни Рабата он стал любимчиком народа.

Марокканцы со всего мира желают Мулаю эль-Хасану радостной взрослой жизни и счастливого будущего. Они с нетерпением ждут начала новой эры, когда он займет место отца на престоле.