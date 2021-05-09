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Легендарный политтехнолог назвал человека, который сможет заменить Трампа

Весь мир
Легендарный политтехнолог назвал человека, который сможет заменить Трампа
wikipedia.org  /  Defense Intelligence Agency website

Вашингтон, 9 мая. Известный американский политтехнолог и лоббист республиканской партии Роджер Стоун заявил, что хотел бы увидеть соратника экс-президента Дональда Трампа генерала Майкла Флинна кандидатом от республиканской партии на выборах 2024 года. Об этом сообщил телеканал Newsmax, сообщение передало издание Newsweek.

По словам Стоуна, генерал Флинн мог бы стать идеальным кандидатом от республиканцев, в случае, если Дональд Трамп решит не принимать участия в предстоящих выборах.

«Сейчас Флинн уверяет меня, что он ни на что не претендует. Он не заинтересован в том, чтобы баллотироваться на государственную должность. Но он заинтересован в том, чтобы помочь спасти эту страну», — заявил Роджер Стоун.

Роджер Стоун и Майкл Флинн считались ближайшими соратниками президента Трампа, и полностью поддержали мнение Трампа о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года.

Статья Newsweek стала одним из многих материалов, вышедших в последние дни в СМИ, близких к демократической партии, в которых рассматриваются различные кандидатуры возможных кандидатов от республиканской партии, которые могут взять участие в президентских выборах 2024 года.

Это происходит на фоне усиления влияния Дональда Трампа в Республиканской партии и вероятной отставки Лиз Чейни, поддержавшей голосование за импичмент Трампа за несколько дней до окончания срока его правления, с поста председателя Конференции республиканцев в Палате представителей.

«Похоже, что Республиканская партия находится в разгаре мини-революции», — поделился своим мнением о происходящем в лагере оппонентов президент Байден.

Политтехнолог республиканцев назвал возможную замену Трампа на выборах 2024 года
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В целом похоже, что в демократической партии всерьез опасаются возможного участия Дональда Трампа в выборах 2024 года и уже сейчас прилагают усилия для размывания электоральной базы республиканцев, «выдвигая» через подконтрольные СМИ его «преемников», одновременно лишая бывшего президента голоса в соцсетях и ведущих СМИ.

Выборы 2020 года в США продемонстрировали всему миру использование в США всех тех грязных политтехнологий, в которых США традиционно обвиняют «авторитарные» режимы. Если эта история повторится в 2024 году, то рассказывать о демократических стандартах и высшем праве США продвигать мировую демократию станет невозможно.

сша трамп выборы в сша флинн
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