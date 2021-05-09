Пушилин назвал главное оружие против современного неофашизма

Донецк, 9 мая. Залогом успеха борьбы жителей Донецкой Народной Республики с современными неофашистами является крепкое единство с братским народом России, заявил Денис Пушилин.

Слова руководителя ДНР прозвучали на параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Донецке. Пушилин отметил огромный вклад дончан в оборону СССР от фашистского нашествия и в победу над Германией, а также призвал быть достойным памяти предков.

Глава ДНР подчеркнул, что единство с Россией является главным и эффективным оружием против любых проявлений современного неофашизма.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжили обстрелы населенных пунктов ДНР даже в День Победы.