Алла Пугачева прошла строевым шагом с детьми на видео ко Дню Победы

Москва, 9 мая. Пользователи Сети обсуждают поздравительное видео с участием детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, снятое ко Дню Победы.

В ролике Лиза и Гарри Галкины читают поздравительное стихотворение в честь праздника 9 Мая, стоя на лестнице замка звездной семьи. К важной дате дети надели пилотки и прикрепили к одежде георгиевские ленты. Видео опубликовал один из фан-аккаунтов Лизы Галкиной в Instagram.

«Мы хотим, чтобы ярко солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны», — говорится в стихотворении, прочитанном детьми Пугачевой и Галкина.

Ближе к концу ролика в кадре появляется и сама Примадонна. Она громко поздравляет детей с Днем Победы, а затем марширует вместе с ними по замку. Кадры привели пользователей соцсети в восторг.

«Умнички! И мама молодец — провела детей и сама прошла строевым шагом под марш»; «Радостно за вас, хорошо, что дети в хороших традициях воспитаны», — написали комментаторы.

Максим Галкин вспомнил о своем деде, участвовавшем в Сталинградской битве, в честь Дня Победы. Муж Пугачевой показал архивные снимки и наградные листы члена семьи.