В Екатеринбурге впервые в День Победы прошла выставка авиатехники

Екатеринбург, 9 мая. Выставка техники транспортного авиаполка Центрального военного округа впервые была открыта в День Победы на территории военного аэродрома в Кольцово.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, жители Екатеринбурга смогли рассмотреть некоторые образцы воздушных аппаратов, которые принимали участие в параде Победы. В частности, такими были транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, пассажирский Ту-134.

Кроме них, частью экспозиции стали турбовинтовой пассажирский самолет Ил-18, реактивный пассажирский самолет Ту-154, ближнемагистральный самолет Л-410, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, ударный вертолет Ми-24П

Военные летчики рассказали о характеристиках самолетов, после чего посетители смогли пройти в салоны и кабины пилотов, чтобы сделать фотографии. Также на территории аэродрома работала полевая кухня, а ансамбль песни и пляски ЦВО провел концертную программу.

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Екатеринбурге приняли участие более 2,5 тысяч человек и свыше 100 единиц техники.