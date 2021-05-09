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Пелагея вместе с мамой и дочерью исполнила песню в память о прошедшем войну предке

Шоу-бизнес
Пелагея вместе с мамой и дочерью исполнила песню в память о прошедшем войну предке
Агентство городских новостей Москва

Москва, 9 мая. Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала трогательное видео, на котором вместе с четырехлетней дочкой Таисией и мамой исполнила песню военных лет «Дороженька».

Ролик представляет собой виртуальное трио — сначала запевает маленькая Тася, после присоединяется ее бабушка за кадром, а после идет вмонтированный фрагмент с одного из последних выступлений Пелагеи.

По словам артистки, таким оригинальным номером три поколения ее семьи хотели почтить память своего предка Василия Петрова. Он прошел Финскую и Великую Отечественную войны и скончался от ранений через год после Великой Победы.

«День Великой Победы великого народа над злом. Давайте радоваться мирной жизни, помня каким бывает хрупким мир», — подписала ролик Пелагея.

Певица призвала своих подписчиков задуматься над тем, какое патриотическое воспитание действительно нужно детям. По мнению артистки, вместо того, чтобы наряжать малышей в гимнастерки, родители должны учить с ними красивые «песни о любви, верности, героизме и святости».

Одну из главную военных песен «Дороженьку» Пелагея исполнила на концерте в «Крокусе» в честь Дня Победы. Запись выступления артистки будут транслировать по телевидению 9 Мая.

С 76-й годовщиной Великой Победы поздравил россиян и Максим Галкин. В честь праздника юморист показал архивные снимки и наградные листы своего девушки, который прошел всю войну с первого до последнего дня.

пелагея день победы 9 мая певица
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