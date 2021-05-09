«Будем жить!»: как в Туле отметили День Победы

Тула, 9 мая. Дождь и холод не испортили тулякам праздник. Парад Победы собрал сегодня на главной площади областной столицы много людей. Не испугались непогоды и ветераны. Они сидели в дождевиках на парадных местах.

«Свой вклад в борьбу с врагом вносили люди всех профессий и возрастов. Туляки выстояли под обстрелами артиллерии и налетами авиации, дали бой захватчикам, которые до этого не знали поражений. Наш высший долг – передавать из поколения в поколение историю Великой Отечественной войны, судьбы и подвиги военных лет. Это у нас в крови: всегда защищать то, что дорого нам и свято, созидать во благо Отчизны», — сказал в поздравительном выступлении на параде губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Торжественным маршем прошли парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, военнослужащие сил спецопераций, регионального МЧС и тульского спасательного центра, Управления федеральной службы судебных приставов, воспитанники Суворовского военного училища и юнармейцы.

Механизированную колонну возглавила техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и легендарная «Катюша».

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Кроме того, туляки увидели образцы современного вооружения, изготовленные в том числе тульскими мастерами. Среди них: реактивная система залпового огня «Град», «Смерч». И впервые –боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Панцирь».

Как только парад Победы завершился, в городе начали свою работу концертные площадки. Например, в сквере около драмтеатра актеры исполнили любимые многими песни военных лет.

Федеральное агентство новостей /

Затем начались гуляния на Казанской набережной. Это одно из самых любимых мест отдыха туляков и гостей города. Находится в самом сердце областной столицы, в непосредственной близости от тульского кремля. Погода внесла свои коррективы. Людей было не много. Холодно, но лица у всех счастливые.

«Мы оделись потеплее и вышли на улицу всей семьей. В такой значимый день не смогли усидеть дома. Были на параде, сейчас гуляем на Казанской набережной, а вечером планируем пойти на салют», — рассказала ФАН тулячка Ирина Верейкина.

Что касается «Бессмертного полка», то в этом году он проходит в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и ряда других городов региона транслируются фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны.

Федеральное агентство новостей /

А кульминацией Дня Победы станет салют и фейерверк в 22.00.