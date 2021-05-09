Тунис призвал ООН обсудить ситуацию в Иерусалиме

Тунис, 9 мая. Североафриканское государство направило в Совет Безопасности ООН запрос о проведении в понедельник, 10 мая, заседания, которое будет посвящено рассмотрению нарушений, совершенных израильскими силовиками в отношении арабского населения.

Решение обратиться в ООН было инициировано президентом Туниса Каисом Саидом после очередной эскалации насилия в Иерусалиме. В пятницу, 7 мая, у мечети Аль-Акса произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится , что Тунис потребовал созвать встречу в ООН в координации с палестинской стороной и при поддержке Китая, Норвегии, Ирландии, Вьетнама, Сент-Винсента и Гренадины и Нигера.

«Шаг Туниса согласуется с его твердой позицией поддерживать палестинский народ в его борьбе за восстановление своих законных прав и создание своего независимого государства со столицей в Аль-Кудс аш-Шариф (Иерусалим. — Прим. ФАН)», — сообщает МИД.

Министерство подтвердило приверженность страны продвижению палестинского вопроса на различных региональных и международных форумах, и, прежде всего, в Совете Безопасности ООН. Страна выступает против действий властей Израиля, которые «представляют собой вопиющее нарушение международного права и подрыв усилий, направленных на достижение мира в регионе».