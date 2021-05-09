Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 18:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Шоу-бизнес
Композитор Игорь Николаев показал снимок деда, который дошел до Берлина
18:12
Общество
Нижегородский зоопарк объявил о рождении северного олененка
18:11
Общество
Крымчане рассказали, как празднуют День Победы в своих городах
18:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку после избиения подростка под Новосибирском
18:09
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, как лишилась возможности жить за городом
18:09
Общество
Разработчики «Спутника V» опровергли информацию о тупике в переговорах Берлина и Москвы
18:08
Весь мир
Выставочная ярмарка Turkish Expo пройдет в Ливии в конце мая
18:07
Политика
Мезенцев ответил на призыв G7 провести президентские выборы в Белоруссии
18:07
Весь мир
Глава ЦАР и представители Чада обсудили развитие отношений после смерти Деби
18:06
Политика
Представители немецкой Левой партии посетили московский парад Победы
18:05
Спорт
Португалец Витория достиг соглашения со «Спартаком» и подыскивает жилье в Москве
18:04
Шоу-бизнес
Алексей Панин прогулялся без трусов по улицам испанского города
18:03
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская взбудоражила фанатов в платье с глубоким декольте
18:03
Экономика
Запасы крупнейших нефтяных компаний мира могут иссякнуть через 15 лет
18:03
Общество
В ЛНР развернули георгиевскую ленту длиной в 300 метров
18:00
Весь мир
Посол РФ поддержал усилия главы ЦАР по запуску общенационального диалога
17:58
Общество
Финляндия планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией
17:54
Происшествия
Мужчина погиб под колесами автомобиля на мосту Александра Невского
17:50
Общество
Более 2,4 тысячи военных приняли участие в калининградском параде Победы
17:50
Весь мир
Полиция Дубая задержала британца, которого Интерпол искал 8 лет
Все новости

Тунис призвал ООН обсудить ситуацию в Иерусалиме

Весь мир
Тунис призвал ООН обсудить ситуацию в Иерусалиме
maxpixel.net  / 

 Тунис, 9 мая. Североафриканское государство направило в Совет Безопасности ООН запрос о проведении в понедельник, 10 мая, заседания, которое будет посвящено рассмотрению нарушений, совершенных израильскими силовиками в отношении арабского населения.

Решение обратиться в ООН было инициировано президентом Туниса Каисом Саидом после очередной эскалации насилия в Иерусалиме. В пятницу, 7 мая, у мечети Аль-Акса произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что Тунис потребовал созвать встречу в ООН в координации с палестинской стороной и при поддержке Китая, Норвегии, Ирландии, Вьетнама, Сент-Винсента и Гренадины и Нигера.

«Шаг Туниса согласуется с его твердой позицией поддерживать палестинский народ в его борьбе за восстановление своих законных прав и создание своего независимого государства со столицей в Аль-Кудс аш-Шариф (Иерусалим. — Прим. ФАН)», — сообщает МИД.

Министерство подтвердило приверженность страны продвижению палестинского вопроса на различных региональных и международных форумах, и, прежде всего, в Совете Безопасности ООН. Страна выступает против действий властей Израиля, которые «представляют собой вопиющее нарушение международного права и подрыв усилий, направленных на достижение мира в регионе».

«Эта инициатива соответствует стремлению Туниса возобновить свои неоднократные призывы к международному сообществу выполнить обязательства перед лицом этого непрекращающегося насилия и остановить агрессию на палестинских территориях», — добавило ведомство. 

оон тунис
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 283763 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 233947 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 174552 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 133632 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 79431 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Весь мир / Тунис призвал ООН обсудить ситуацию в Иерусалиме
Рейтинг@Mail.ru