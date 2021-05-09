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Экс-супруг Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили стал отцом во второй раз

Шоу-бизнес
Экс-супруг Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили стал отцом во второй раз
ТАСС  /  Артем Коротаев

Москва, 9 мая. Бывший муж телеведущей Анфисы Чеховой, актер Гурам Баблишвили поделился с поклонниками радостной новостью о прибавлении в семье.

Экс-супруг ведущей стал отцом во второй раз. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию бирки из роддома. Жена Баблишвили Юлия 8 мая родила ему сына. Мальчик появился на свет довольно крупным — его вес превысил 4,4 килограмма.

«Новая жизнь. Жена, ты моя героиня и гордость! Люблю вас!» — подписал снимок бывший муж Чеховой.

Актер не сообщил подписчикам, как они с супругой назвали новорожденного. Многие поклонники и коллеги поздравили Баблишвили с радостным событием в комментариях.

«Мои поздравления! Растите большими и здоровыми! Маме скорейшего восстановления!!!»;

«Поздравляю, Гурам, это твоя победа, будьте здоровы», — написали фолловеры артиста.

У Гурама Баблишвили и Анфисы Чеховой есть общий сын Соломон, которому скоро исполнится девять лет. Актер и телеведущая поженились после рождения ребенка и развелись в 2017 году почти через два года после свадьбы. Бывшие супруги постарались сохранить хорошие отношения ради сына.

Анфиса Чехова регулярно радует поклонников новыми снимками в соцсетях. Например, телеведущая опубликовала фотографию, на которой предстала перед фанатами в красном бикини.

звезды чехова Баблишвили
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