Кабмин РФ рассмотрит вопрос ограничения экспорта бензина после праздников

Москва, 9 мая. Члены правительства после майских праздников рассмотрят проект постановления об ограничении на экспорт бензина из России в исключительных случаях.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что все бумаги сейчас находятся в кабмине. По его словам, ограничение экспорта может быть введено лишь в случае экстренной необходимости.

Документ, опубликованный на сайте Минэнерго РФ, предполагает внесение поправок в список товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

Российские власти ранее приняли дополнительные меры, направленные на стабилизацию топливных цен на внутреннем рынке. Речь идет об изменениях порядка торгов на бирже.