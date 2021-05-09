Саратовский Парк Победы пополнился макетом легендарного самолета

Саратов, 9 мая. Музей боевой и трудовой славы пополнился новым экспонатом — макетом знаменитого самолета Як-3. Участие в церемонии приняли ветераны, труженики тыла и руководители региона. Як-3 входит в число самых знаменитых самолетов Великой Отечественной войны, на Саратовском авиационном заводе было изготовлено более 13 тысяч подобных аппаратов.



Ранее планировалось, что в Парке Победы будет установлен оригинальный самолет Як-3, подаренный одним из саратовских колхозников летчику Борису Еремину. В 2014 году самолет удалось вернуть из Америки, где он длительное время хранился, но до Саратова аппарат так и не добрался. По итогам судебной тяжбы получить Як-3 не удалось, поэтому было принято решение установить макет.



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