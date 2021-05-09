Актриса из «Санта-Барбары» Тони Китэйн умерла в возрасте 59 лет

Вашингтон, 9 мая. Американская актриса и модель Тони Китэйн умерла на 60-м году жизни в Калифорнии. Причина ее смерти пока не раскрывается.

Печальное известие сообщила ее дочь. Место и дата прощания со звездой станут известны позднее.

Китэйн родилась в 1961 году в Сан-Диего. Она с детства занималась гимнастикой и балетом. Бросив школу, будущая актриса переехала в Лос-Анджелес.

Активно появляться в кино и на ТВ Тони Китэйн стала в 1980-х годах. Она принимала участие в таких фильмах, как «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984), «Мальчишник» (1984). Зрителям знаменитость запомнилась благодаря роли в сериале «Санта-Барбара».

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