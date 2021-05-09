Мирзов и Ташаев могут покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно

Москва, 9 мая. Столичный «Спартак» планирует расстаться с двумя игроками по окончании нынешнего сезона.

Полузащитники Резиуан Мирзов и Александр Ташаев могут уйти из московского «Спартака» этим летом. Соответствующую информацию сообщили журналисты «Чемпионата». Согласно данным источника издания, клуб намерен прекратить сотрудничество с игроками. Агент Мирзова, который на правах аренды выступает за подмосковные «Химки», эти сведения не подтвердил.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» набрали 53 очка. Столько же баллов в активе располагающегося на второй позиции «Локомотива», однако у «Спартака» есть матч в запасе.

Ранее стало известно, что украинский защитник Ярослав Ракицкий может покинуть «Зенит». Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 2022 года.