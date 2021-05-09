Желтые пятна в море испугали туристов в курортном городе Турции

Анталья, 9 мая. Отдыхающие в турецкой Анталье туристы все чаще обращают внимание на появление в Средиземном море желтых пятен неизвестного происхождения.

Курорты Турции официально закрыты для россиян до 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Немногочисленных путешественников всерьез испугало пожелтевшее море. При этом ранее к побережью Антальи приплыли стаи ядовитых рыб.

Управление Департамента охраны окружающей среды изучило образцы жидкости и установило, что желтое вещество не является токсичным отходом. Пятна представляют собой скопление пыльцы естественного происхождения, которую ветром унесло в море. Сейчас в Турции цветет много растений, отметили специалисты.

Живущая в Анталье россиянка пожалела, что не уехала к родителям в Сочи, так как локдаун в стране оказался «какими-то совсем сумасшедшим». Она отметила, что введенные ограничения по COVID-19 заставят людей «сходить с ума».