Жена Стаса Костюшкина показала раздувшиеся после похода к косметологу губы

Москва, 9 мая. Жена бывшего солиста дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Юлия продемонстрировала подписчикам результат похода к косметологу. Губы супруги певца заметно увеличились после процедуры.

Изменившуюся внешность Юлия Костюшкина показала поклонникам в Instagram Stories. Она сделала татуаж, из-за чего возник отек, и ее губы раздулись.

«Видите, какая я женщина губы-пельмени», — пошутила жена певца.

Косметолог заверила, что отек после татуажа пройдет очень скоро, возможно, даже в тот же день. Костюшкина еще немного покрасовалась перед камерой и в шутку задумалась о специальных уколах для увеличения губ, чем взволновала поклонников. Супруге экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» начали писать, что ей не нужно прибегать к подобной процедуре.

«Пожалуйста, не надо так нервничать и убеждать меня, что колоть мне не надо, я сама знаю это», — ответила обеспокоенным подписчикам Костюшкина, пояснив, что она просто пошутила.

Жена певца также успокоила тех, кто думал, что Костюшкин не пустит ее домой с такими губами. Она сообщила, что артист всегда был любителем больших форм, и она никогда не станет увеличивать губы или грудь, потому что «идет на сопротивление».

Стас Костюшкин ранее вспомнил об инциденте, который произошел с ним несколько лет назад на фестивале «Новая волна». Певец упал на примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву прямо во время выступления.