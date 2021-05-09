Розыском пропавшего в лесу чиновника Мураховского руководит глава ОУР

Омск, 9 мая. Спасатели и правоохранители вторые сутки ищут пропавшего во время охоты в Большеуковском районе министра здравоохранения Александра Мураховского.

Как стало известно ФАН, поисковыми мероприятиями руководит глава уголовного розыска по Омской области. На месте предположительного нахождения Мураховского работают сотрудники МЧС, Росгвардии и кинологи. Однако болотистая местность лесов осложняет работу поисковым собакам.

Ранее ФАН писал, что Мураховский в одиночку уехал на охоту на квадроцикле и не вернулся. Друзья чиновника принялись искать пропавшего, но после неудачных попыток обратились к правоохранителям.