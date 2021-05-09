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Наталья Антонова рассказала, кем работала ее бабушка в годы Великой Отечественной войны

Шоу-бизнес
Наталья Антонова рассказала, кем работала ее бабушка в годы Великой Отечественной войны
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 9 мая. Актриса театра и кино Наталья Антонова на своей странице в Instagram показала семейное архивное фото, на котором запечатлена ее бабушка в годы Великой Отечественной войны.

Звезда рассказала, что гордится своей бабушкой Марией Константиновной, которая ушла на фронт в 18 лет и до конца войны была старшиной медицинской службы армейского полевого госпиталя. На архивном снимке родственница Антоновой позирует в окружении фронтовиков. Актриса отметила, что ее бабушку заметно отличает от всех остальных на фото искренняя и теплая улыбка.

«Когда закончилась война, тебе было всего 22 года!!! Теперь я знаю, что означает твоя улыбка на фото! Победу! Мир! Любовь! Ты знала и верила, что все будет хорошо! С Днем Победы!» — написала Антонова.

Бабушка артистки участвовала в боях за освобождение Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областей. Кроме того, она является участницей Советско-японской войны. За самоотверженность и героизм Мария Константиновна награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». Антонова поблагодарила бабушку и всех, кто был причастен к Великой Победе.

В честь 9 Мая о своем родственнике-фронтовике рассказал и юморист Максим Галкин. Его дед прошел Великую Отечественную войну от первого и до последнего дня и был представлен к званию Героя Советского Союза.

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