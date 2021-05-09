Суд возобновил иск преподавателя Президентской академии к отелю Radisson

Москва, 9 мая. Никулинский суд возобновил рассмотрение иска преподавателя Президентской академии Дмитрия Мансурова против отеля Radisson.

Причиной судебного дела стал угон принадлежащего Мансурову автомобиля Lexus 450d на территории отеля. Владелец оставил машину на парковке, оборудованной системой видеонаблюдения. Инцидент случился еще осенью 2020 года.

Истец запросил у ответчика 6,5 млн рублей за угон своего автомобиля. Отель Radisson и парк Завидово, где проживал Мансуров, не признали требования потерпевшего и отказались брать на себя ответственность за произошедшее.