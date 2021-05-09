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Порошенко просил США как можно скорее провести встречу Зеленского и Байдена

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Политика
Порошенко просил США как можно скорее провести встречу Зеленского и Байдена
president.gov.ua  /  Администрация Президента Украин

Киев, 9 мая. Экс-президент Украины Петр Порошенко просил американского госсекретаря Энтони Блинкена устроить встречу действующего лидера Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена.

По словам самого Порошенко, он передал через госсекретаря США послание американскому руководству. Бывший глава государства просил устроить встречу Зеленского с Байденом как можно быстрее.

Политик предложил вариант провести переговоры в Европе до того, как президент Соединенных Штатов встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Как стало известно ранее, заместитель Блинкена дала совет Киеву не педалировать тему НАТО.

украина сша порошенко зеленский байден
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