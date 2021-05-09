Литовкин сравнил «исключительность» США с нацизмом Третьего рейха

Москва, 9 мая. Идея исключительности Соединенных Штатов может довести человечество до новой большой беды, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Проведенный в Москве парад по случаю Дня Победы продемонстрировал всему миру новейшее российское вооружение. В ходе мероприятия по Красной площади прошлись парадным строем все самые передовые разработки отечественного ОПК. Тем не менее, даже такое масштабное шествие не способно умерить воинственные антироссийские взгляды Соединенных Штатов, одержимых идеей собственной исключительности, объяснил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в беседе с журналистами Федерального агентства новостей. Эксперт сравнил США с Третьим рейхом, который также руководствовался подобной идеологией.

«Им (американцам, — Прим. ред.) надо показать, что они превыше всего, свою исключительность, о которой говорил Владимир Путин, выступая перед парадом. Та самая исключительность, которая привела гитлеровскую Германию к огромной беде, горю и трагедии всего человечества в 1940-х годах», — сказал эксперт.

Политика Вашингтона, схожая с идеями Берлина во времена гитлеровской Германии, может вновь подвести человечество к краю пропасти, считает военный обозреватель ТАСС. Он добавил, что предупреждения со стороны президента России Владимира Путина едва ли остановят США, однако они заставят задуматься американцев, а также азиатские народы и страны Европы. Главное — не допустить начало новой войны, вызванной чувством собственного превосходства и гегемонии Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты охвачены идеей превосходства американской нации. Это тоже может привести к большой беде», — резюмировал Литовкин.

Ранее Виктор Литовкин рассказал о самых главных прорывных военных новинках российской военной промышленности, продемонстрированных в ходе парада Победы.