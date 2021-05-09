Нефтяной танкер загорелся после взрыва у побережья Сирии

Дамаск, 9 мая. Возгорание произошло на борту танкера, перевозившего нефть. Судно находилось в бухте порта Банияс, в 35 км к северу от Тартуса.

Поломка одного из двигателей спровоцировала взрыв, сообщает агентство SANA. По информации представителя сирийской транспортной нефтяной компании, экипаж оперативно потушил огонь своими силами. Пострадавших или повреждений во время инцидента нет.

Накануне пожар вспыхнул в одном из трюмов танкера, который также стоял в бухте порта Банияс. По неподтвержденным данным, судно атаковал беспилотник, сообщал сайт 360tv.ru.