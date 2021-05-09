Saudi Aramco снизила цены на свою нефть из-за коронавируса

Эр-Рияд, 9 мая. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила июньские цены на нефть для покупателей из Азии и Европы, повысив стоимость сырья для США.

Агентство Bloomberg сообщает, что причиной такого решения стала нестабильная ситуация с коронавирусом в азиатских странах. По данным издания, саудовская компания понизила цены для Азии на 0,1–0,3 доллара за баррель. Для покупателей из США сырье подорожало на 0,2 доллара за баррель.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Индии превышает 400 тысяч. На фоне роста заболеваемости COVID-19 власти страны решили ввести общенациональный локдаун. Индия — третий по величине потребитель нефти в мире, поэтому введение жестких карантинных мер может оказать заметное влияние на баланс мирового рынка сырья.

Тем временем цены на эталонные сорта нефти растут. Аналитики рассказали, как котировки сырья влияют на стоимость акций нефтяных компаний.