Почти 300 персональных парадов Победы организовали в Краснодарском крае для фронтовиков

Краснодар, 9 мая. Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на Кубани, персонально поздравить с 9 Мая поручил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Всего в городах и районах Краснодарского края поздравили почти 300 фронтовиков. Формат личного поздравления с 9 Мая был организован в условиях пандемии коронавируса. Для ветеранов проводили персональные парады и концерты во дворах.

Так, в Брюховецком районе поздравили самого молодого в регионе участника Великой Отечественной войны Дмитрий Беринчика. Ему было всего восемь лет, когда фашистские захватчики напали на Советский Союз. За годы боевых действий он побывал связным, ходил в разведку и участвовал в подрыве эшелонов с техникой врагов, передает пресс-служба правительства Кубани.

Персональный парад был организован и для столетнего ветерана войны Андрея Самсонова из Липецка. В период с 1941 по 1945 год он защищал Брест, Москву и Сталинград. Благодарность за боевые заслуги ему выразили местные власти.