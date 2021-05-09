Шура заявил о готовности поддержать Любовь Успенскую в противостоянии с мужем

Москва, 9 мая. Звезда 90-х Шура выступил в поддержку своей подруги и коллеги Любови Успенской, которая сейчас переживает трудные времена. Королева шансона воюет с супругом из-за имущества.

Несколько месяцев назад певица подала на развод с бизнесменом Александром Плаксиным. Мужчина заявил, что намерен отсудить у именитой супруги половину совместно нажитого имущества. Успенская восприняла это как «нож в спину», ведь за годы брака она была единственным кормильцем в семье. По словам артистки, Плаксин все эти годы занимался лишь своими неудачными бизнес-затеями.

Певец Шура признался, что шокирован ситуацией в семье подруги. Он отметил, что знает Успенскую 25 лет, поэтому с уверенностью может сказать, что «она сделала себя сама». Кумир 90-х заявил, что готов поддержать королеву шансона в этом противостоянии с мужем.

«И какой-то там гадина, с которым она рассталась и который живет за рубежом, хочет разделить имущество!» — возмутился Шура в интервью «Собеседнику».

По словам артиста, он готов в трудную минуту подставить Успенской свое плечо – певица всегда может к нему обратиться. Кроме того, Шура пригрозил Плаксину, что он и другие друзья королевы шансона не позволят ему так поступить с певицей.

Недавно знакомые Любови Успенской сообщили, что она стала «чахнуть на глазах» из-за этого раздела имущества. За эти месяцы звезда сильно сдала, а все переживания и стресс грозят закончиться «инсультом и инфарктом».