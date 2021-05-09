Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 16:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:45
Экономика
Saudi Aramco снизила цены на свою нефть из-за коронавируса
16:44
Общество
Почти 300 персональных парадов Победы организовали в Краснодарском крае для фронтовиков
16:43
Происшествия
Иномарка сбила восьмилетнего мальчика во дворе жилого дома в Саратове
16:41
Происшествия
Омские спасатели обнаружили в болоте квадроцикл пропавшего министра Мураховского
16:40
Армия
Эксперт Куреев назвал пиаром доклад финской военной разведки о России
16:38
Происшествия
Ведущий «Европа Плюс» скончался из-за несчастного случая на строительной базе
16:35
Шоу-бизнес
Шура заявил о готовности поддержать Любовь Успенскую в противостоянии с мужем
16:34
Общество
В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками
16:34
Политика
Память советских солдат почтили в Лондоне
16:33
Общество
Маленькая республика ковала Великую Победу: в Мордовии прошел праздничный парад
16:30
Происшествия
Омский министр здравоохранения Мураховский пропал во время охоты
16:30
Общество
Калининградцы установили на корпус-шар Музея Мирового океана знамя Победы
16:30
Общество
В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертная флотилия» в честь 76-летия Победы в ВОВ
16:30
Общество
А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
16:28
Происшествия
Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11
16:28
Общество
«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
16:28
Политика
Ветеран из Армении назвала встречу с Путиным на параде «большим событием»
16:25
Политика
Посол РФ принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Сербии
16:25
Экономика
Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире
16:24
Общество
Автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
Все новости

В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками

Общество
В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками
Федеральное агентство новостей

Тверь, 9 мая. Большое просветительское мероприятие организовала в Твери партия «Родина» для ветеранов и подростков — участников патриотического движения.

После возложения цветов к Обелиску Победы в Твери пожилые люди и молодежь поговорили о Великой Отечественной войне и тех жизненных уроках, которые должен знать каждый гражданин России.

Свою встречу участники мероприятия начали с минуты молчания, почтив память воинов, отдавших свои жизни во имя спасения Родины.

«Символично, что День Победы я встречаю именно здесь, в городе с большой историей и непростой судьбой, — обратился к участникам Алексей Журавлев. – Благодарю Совет ветеранов Московского района Твери и Тверскую областную патриотическую организацию «Память 6-й роты ВДВ» за то, что откликнулись на наше предложение пообщаться в неформальной обстановке. Считаю, что это важно в первую очередь для молодежи — знать и помнить историю своей страны!»

Политик также отметил ту большую патриотическую работу, которую ведут обе организации в Тверской области: уроки мужества с молодежью, вечера памяти, полевые поисковые экспедиции и реконструкции исторических событий, поездки по местам боевой славы.

«Эту практику нужно внедрять во всех образовательных учреждениях. Раньше для этого были специальные уроки патриотического воспитания, – напомнил Журавлев. – Сейчас они упразднены, но мы вновь и вновь выходим с законодательной инициативой ввести начальную военную подготовку в школах. Это и воспитание духа, и дисциплина, и любовь к своей Родине и ее истории. Мы верим в молодое поколение, их знание исторической правды – наше будущее».

С представителями Совета ветеранов политик обсудил федеральный закон «О детях войны», проекты которого никак не могут окончательно принять с 2006 года. Если бы закон был принят, люди, чье детство прошло во время Великой Отечественной войны, могли бы получить особый статус, льготы и доплаты к пенсии.

«Рад, что более чем в 30 регионах страны для категории граждан «дети войны» действуют местные льготы. Мы продолжаем бороться за то, чтобы местные инициативы стали наконец федеральным законом!» – сказал Алексей Журавлев.

В завершение встречи лидер партии «Родина» от имени всех сопартийцев вручил ветеранам и ребятам памятные подарки, пообещав, что будет и дальше планомерно добиваться решения вопросов, поднятых во время встречи, на федеральном уровне.

тверь родина вов
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 273995 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 230057 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 169393 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 128059 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 76879 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками
Рейтинг@Mail.ru