В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками

Тверь, 9 мая. Большое просветительское мероприятие организовала в Твери партия «Родина» для ветеранов и подростков — участников патриотического движения.

После возложения цветов к Обелиску Победы в Твери пожилые люди и молодежь поговорили о Великой Отечественной войне и тех жизненных уроках, которые должен знать каждый гражданин России.

Свою встречу участники мероприятия начали с минуты молчания, почтив память воинов, отдавших свои жизни во имя спасения Родины.

«Символично, что День Победы я встречаю именно здесь, в городе с большой историей и непростой судьбой, — обратился к участникам Алексей Журавлев. – Благодарю Совет ветеранов Московского района Твери и Тверскую областную патриотическую организацию «Память 6-й роты ВДВ» за то, что откликнулись на наше предложение пообщаться в неформальной обстановке. Считаю, что это важно в первую очередь для молодежи — знать и помнить историю своей страны!»

Политик также отметил ту большую патриотическую работу, которую ведут обе организации в Тверской области: уроки мужества с молодежью, вечера памяти, полевые поисковые экспедиции и реконструкции исторических событий, поездки по местам боевой славы.

«Эту практику нужно внедрять во всех образовательных учреждениях. Раньше для этого были специальные уроки патриотического воспитания, – напомнил Журавлев. – Сейчас они упразднены, но мы вновь и вновь выходим с законодательной инициативой ввести начальную военную подготовку в школах. Это и воспитание духа, и дисциплина, и любовь к своей Родине и ее истории. Мы верим в молодое поколение, их знание исторической правды – наше будущее».

С представителями Совета ветеранов политик обсудил федеральный закон «О детях войны», проекты которого никак не могут окончательно принять с 2006 года. Если бы закон был принят, люди, чье детство прошло во время Великой Отечественной войны, могли бы получить особый статус, льготы и доплаты к пенсии.

«Рад, что более чем в 30 регионах страны для категории граждан «дети войны» действуют местные льготы. Мы продолжаем бороться за то, чтобы местные инициативы стали наконец федеральным законом!» – сказал Алексей Журавлев.

В завершение встречи лидер партии «Родина» от имени всех сопартийцев вручил ветеранам и ребятам памятные подарки, пообещав, что будет и дальше планомерно добиваться решения вопросов, поднятых во время встречи, на федеральном уровне.