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Память советских солдат почтили в Лондоне

Политика
Память советских солдат почтили в Лондоне
pixabay.com  /  itmlux

Лондон, 9 мая. Жители Лондона приняли участие в памятном мероприятии, посвященному подвигу советских солдат в ходе Второй мировой войны.

Рядовые лондонцы, представители местных властей, послы стран СНГ собрались 9 Мая у Советского воинского мемориала в британской столице. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу и почтили память погибших солдат минутой молчания, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее возложение проходит по-прежнему в условиях жестких ограничений. Но уже сейчас атмосфера другая, нежели год назад — собралось больше народа, больше людей принесли цветы, и все проходит более торжественно», — сказал посол РФ Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что в Британии не пытаются переписать итоги войны, чтут традиции и серьезно относятся к роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II отметит День Победы в Виндзорском замке.

лондон день победы 9 мая
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